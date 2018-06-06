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مرشحة الرئاسة التركية تسخر من أردوغان: لم يتمكن من الصلاة في الجامع الأموي !

جددت ميرال أكشينار، مرشحة حزب الخير للرئاسة التركية، وعدها بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، قبل حلول شهر رمضان 2019، متهمة الرئيس الحالي أردوغان، بالتدخل بشؤون سوريا، والتسبب بقدوم 4 ملايين سوري إلى تركيا.

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية، الأحد، بحسب ما ترجم عكس السير، أن تصريحات أكشينار جاءت خلال كلمة ألقتها في مدينة إسكي شهير، شمال غربي تركيا، قدمت خلالها وعداً بمنح الشبان الأتراك العاطلين عن العمل، راتب مواطنة شهري، يبلغ 500 ليرة تركية.

 وجددت أكشينار وعدها بإصلاح العلاقات التركية السورية، وإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، قائلة: “سنقوم بتسوية وإصلاح العلاقات بيننا وبين سوريا، وسنعيد أخوتنا السوريين إلى بلادهم، لو لم يتدخل (أردوغان) بشؤوون سوريا، لما جاء إلى تركيا نحو 4 ملايين سوري، تم دفع 150 مليار ليرة تركية لهم”.


وفي سياق متصل قالت أكشينار في كلمة ألقتها بمدينة غازي عنتاب: “صديقنا (أردوغان) لم يتمكن من الصلاة في الجامع الأموي، أنا عن نفسي أفضل الصلاة في عنتاب، إلا أنني أقدم وعداً لكم، سنفطر مع ممثلين عن كل مدينة تركية، برفقة اللاجئين السوريين، خلال شهر رمضان القادم، في سوريا”.

 


وكالات

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