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مرشح حزب البعث حموده صباغ رئيسا لمجلس الشعب

انتخب أعضاء مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة حموده يوسف صباغ رئيسا للمجلس وذلك خلال الجلسة الخامسة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني التي انعقدت اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس نجدت أنزور.حموده صباغ رئيسا لمجلس الشعب بالأغلبية المطلقة

وفاز عضو المجلس حموده صباغ بالأغلبية المطلقة بمنصب رئيس المجلس بحصوله على 193 صوتا بينما حصل عضو المجلس أحمد مرعي على 10 أصوات وحصل عضو المجلس نضال حميدة على 4 أصوات وعضو المجلس وضاح مراد على 3 أصوات.

وتنص الفقرة 5 من المادة 15 من النظام الداخلي على أنه “يعد فائزا بمنصب رئيس المجلس المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة لعدد أعضاء المجلس وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب فورا بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة ويكتفى عندئذ بالأغلبية النسبية”.

وجرى انتخاب رئيس المجلس وفقا للنظام الداخلي للمجلس الذي يعتبر نافذا وفقا لقرار المجلس رقم 304 بدءا من تاريخ الأول من شهر آب الماضي وتنص الفقرة /1/ من المادة /20/ منه على أنه “إذا شغرت عضوية أي عضو من أعضاء مكتب المجلس لأي سبب كان عمد المجلس إلى انتخاب خلف له للمدة المتبقية وذلك خلال مدة ستين يوما تلي تاريخ الشغور”.

المصدر:سانا

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