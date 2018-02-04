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مرسيدس تطلق سيارة اقتصادية جديدة

 

جذبت شركة "​مرسيدس​" العريقة انتباه عشاقها منذ مدة باستعراضها لشريط فيديو ترويجي لسيارات الفئة "A" الاقتصادية التي تنوي طرحها العام الجاري.

ولم يظهر ​الفيديو​ تفاصيل السيارة بدقة، إلا أنه بين ملامحها الأساسية والتي تمثلت بالهيكل الخارجي الانسيابي الجذاب، والمصابيح المميزة التي تمازجت مع تصميم السيارة بأناقة.

وتتميز"A" الجديدة عن سابقاتها من نفس الفئة بنظام فريد للتعليق يدعم الدفع الأمامي، فضلا عن أقراص ​العجلات​ التي ستكون أكبر بقليل، وحجم المقصورة الداخلية الذي ازداد بفضل تصميمه المميز الذي راعى أدق التفاصيل.

وبمتابعة الفيديو الذي نشرته "مرسيدس"، يمكن ملاحظة أن مقصورة السيارة تميزت بأكبر قدر من الأناقة ووسائل الراحة للمستخدم، والتي تنعكس من خلال ​إضاءة​ خافتة تعطي الركاب شعورا بالاسترخاء، و​شاشات​ متطورة تعمل باللمس وتتحكم بأنظمة المولتيميديا و​ميزات​ السيارة، وهي مزودة بخاصية التواصل الصوتي مع السائق.

ومن المفترض أن تزود هذه الفئة من ​السيارات​ بمحركات متطورة اقتصادية بسعة 1.4 و 1.6 لتر، وعلب سرعة بـ 7 و9 مجالات وهيكل "​هاتشباك​" أنيق وعصري.

 

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