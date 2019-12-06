مرسومان بتعيين نائبين لرئيس جامعة تشرين

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 318 القاضي بتعيين الدكتور محمد معن عزيز ديوب أستاذ في جامعة تشرين نائبا لرئيس جامعة تشرين لشؤون التعليم المفتوح لمدة سنتين.



كما أصدر الرئيس المرسوم رقم 319 القاضي بتعيين الدكتور ياسر عبد الرحمن موسى –أستاذ في جامعة تشرين_ نائبا لرئيس جامعة تشرين للشؤون العلمية لمدى سنتين، على أن يتقاضى تعويضات الوظيفة المعين بها وفق القوانين والأنظمة النافذة.



وبحسب ما أكدته مصادر جامعة تشرين الرسمية فإن تعيين الدكتور محمد ديوب جاء خلفا للدكتور صديق غريب، وتعيين الدكتور ياسر موسى خلفاً للدكتور رضوان دنده، علما أن النائبين انتهت فترة عملهما لمدة 4 سنوات.



وأشارت المصادر إلى أن لرئيس جامعة تشرين 4 نواب لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية، والشؤون العلمية، وشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، وشؤون التعليم المفتوح، علما أن في جامعة تشرين يوجد 19 كلية وعدد الطلاب يصل إلى نحو 140 طالب وطالبة في مرحلتي الإجازة والدراسات العليا.