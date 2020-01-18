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مرسوم: 7 سنوات أشغال شاقة مؤقتة وغرامة مالية لكل من يتعامل بغير الليرة السورية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 القاضي بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات.


وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم 3


رئيس الجمهورية


بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي


المادة (1)


تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي..


أ- كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.


ب- تحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي.


المادة (2)


لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.


المادة (3)


تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 على الجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.


المادة (4)


ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.


دمشق في 23-5-1441 هجري الموافق لـ 18-1-2020 ميلادي.


رئيس الجمهورية


بشار الأسد