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مرسوم يقضي بتمديد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم لمدة سنتين

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم2 لعام 2017 القاضي بتمديد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم بموجب المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2015 لمدة سنتين.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 2
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور:
يرسم ما يلي:
المادة/1/ تمدد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 26/1/2015 لمدة سنتين بدءاً من تاريخ 2/10/2016/.
المادة /2/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية0
دمشق في12/4/1438 هجري الموافق لـ10/1/2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

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