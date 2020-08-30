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مرسوم رقم 221 للعام 2020 القاضي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة

أصدر الرئيس الأسد الـ مرسوم رقم 221 للعام 2020 القاضي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس.. كما يلي:


- السيد المهندس حسين عرنوس رئيساً لمجلس الوزراء
- السيد العماد علي عبد الله أيوب نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للدفاع
- السيد وليد المعلم نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للخارجية والمغتربين
- السيد الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف
- السيد منصور فضل الله عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية
- السيد المهندس حسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية والبيئة
- السيدة الدكتورة سلام السفاف وزيراً للتنمية الإدارية
- السيدة الدكتورة سلوى عبد الله وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل
- السيد الدكتور محمد سامر الخليل وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية
- السيد عماد عبد الله سارة وزيراً للإعلام
- السيد اللواء محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية
- السيد المهندس محمد رامي مارتيني وزيراً للسياحة
- السيد الدكتور بسام ابراهيم وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي
- السيد المهندس سهيل عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان
- السيد المهندس إياد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة
- السيد طلال البرازي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك
- السيدة الدكتورة لبانة مشوح وزيراً للثقافة
- السيد الدكتور دارم طباع وزيراً للتربية
- السيد أحمد السيد وزيراً للعدل
- السيد المهندس تمام رعد وزيراً للموارد المائية
- السيد الدكتور كنان ياغي وزيراً للمالية
- السيد المهندس زهير خزيم وزيراً للنقل
- السيد المهندس بسام طعمة وزيراً للنفط والثروة المعدنية
- السيد الدكتور حسن الغباش وزيراً للصحة
- السيد زياد صباغ وزيراً للصناعة
- السيد المهندس محمد حسان قطنا وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي
- السيد المهندس غسان الزامل وزيراً للكهرباء
- السيد المهندس محمد فايز البرشة وزيراً للدولة
- السيد محمد سمير حداد وزيراً للدولة
- السيد المهندس ملول الحسين وزيراً للدولة

 


دمشق في 11-1-1442 هجري الموافق لـ 30-8-2020 ميلادي