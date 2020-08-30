أصدر الرئيس الأسد الـ مرسوم رقم 221 للعام 2020 القاضي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس.. كما يلي:



- السيد المهندس حسين عرنوس رئيساً لمجلس الوزراء

- السيد العماد علي عبد الله أيوب نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للدفاع

- السيد وليد المعلم نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للخارجية والمغتربين

- السيد الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف

- السيد منصور فضل الله عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية

- السيد المهندس حسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية والبيئة

- السيدة الدكتورة سلام السفاف وزيراً للتنمية الإدارية

- السيدة الدكتورة سلوى عبد الله وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل

- السيد الدكتور محمد سامر الخليل وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية

- السيد عماد عبد الله سارة وزيراً للإعلام

- السيد اللواء محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية

- السيد المهندس محمد رامي مارتيني وزيراً للسياحة

- السيد الدكتور بسام ابراهيم وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي

- السيد المهندس سهيل عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان

- السيد المهندس إياد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة

- السيد طلال البرازي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك

- السيدة الدكتورة لبانة مشوح وزيراً للثقافة

- السيد الدكتور دارم طباع وزيراً للتربية

- السيد أحمد السيد وزيراً للعدل

- السيد المهندس تمام رعد وزيراً للموارد المائية

- السيد الدكتور كنان ياغي وزيراً للمالية

- السيد المهندس زهير خزيم وزيراً للنقل

- السيد المهندس بسام طعمة وزيراً للنفط والثروة المعدنية

- السيد الدكتور حسن الغباش وزيراً للصحة

- السيد زياد صباغ وزيراً للصناعة

- السيد المهندس محمد حسان قطنا وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي

- السيد المهندس غسان الزامل وزيراً للكهرباء

- السيد المهندس محمد فايز البرشة وزيراً للدولة

- السيد محمد سمير حداد وزيراً للدولة

- السيد المهندس ملول الحسين وزيراً للدولة



دمشق في 11-1-1442 هجري الموافق لـ 30-8-2020 ميلادي





