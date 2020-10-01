مرسوم جمهوري يلغي عضوية ثلاثة من مجلس محافظة دمشق

أصدر الرئيس الأسد مرسوماً جمهورياً ألغى بموجبه من عضوية مجلس محافظة دمشق كلاً من السادة :

بلال محمد النعال – الفئة / ب /



بشرى هاشم زريقة – الفئة / أ /



عبد الرحمن جمال الدين المصري – الفئة / ب /



وقضى المرسوم ذاته رقم / 226 / تاريخ 9 / 9 / 2020 م بأن يحل بدلاً منهم كأعضاء في مجلس محافظة دمشق كل من :

محمد رضوان الديري – الفئة / ب /



محمد مصطفى الحمصي – الفئة / أ /



غياث خضر شعبان – الفئة / ب /



الجدير ذكره أن السادة بلال النعال، وبشرى زريقة، وعبد الرحمن المصري، الذين ألغيت عضويتهم من مجلس محافظة دمشق، كانوا قد فازوا مؤخراً بانتخابات مجلس الشعب، وصاروا أعضاء فيه، والمعروف أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية المجالس التنفيذية.



الوطن