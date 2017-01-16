مرسوم بحل مجلس مدينة بانياس

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم الجمهوري رقم 7 لعام 2017 القاضي بحل مجلس مدينة بانياس في محافظة طرطوس.

ويأتي هذا الحل بناء على اقتراح من محافظة طرطوس ووزير الإدارة المحلية بسبب المخالفات الحاصلة في مدينة بانياس وحالات التقصير والترهل والاتهامات بالفساد التي يتحمل مسؤوليتها رئيس المجلس والكثير من أعضائه.

وكنا نشرنا في الفترة الماضية عدة تقارير عن هذا الواقع غير المقبول.. كما وضعت المحافظة والوزارة يدها على العديد من المخالفات والممارسات غير القانونية في مدينة بانياس إضافة لتقارير تفتيشية صدرت بخصوصها.

الوطن