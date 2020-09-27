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مرتكب جريمة الصالحية في قبضة فرع الأمن الجنائي بدمشق

بناءً على اتصال هاتفي من قسم شرطة الصالحية إلى فرع الأمن الجنائي في دمشق وإعلامهم عن وقوع جريمة قتل في محلة الصالحية بدمشق ، توجهت دورية من قسم البحث الجنائي على الفور إلى مكان وقوع الجريمة ، وبعد المتابعة الحثيثة استمرت لساعات تحقق لهم وجود شبهة جرمية حول شخصية القاتل حيث تمت متابعة القاتل وإلقاء القبض عليه، ويدعى ( م . ق )  وبالتحقيق معه اعترف بقتل صديقه المدعو ( ن. ك ) بعد أن كانا معاً حوالي الساعة السادسة مساءً في نفس اليوم في تشييع أحد أصدقائه وليعود إلى منزل المغدور بعد حوالي ساعتين ، ويقوم بقتله بعد ضربه بعصاة غليظة على رأسه ثم يقوم بخنقه ليتأكد أنه فارق الحياة وذلك على أثر خلاف شخصي بينهما، ويقوم بعدها بأخذ جواله ومحفظته الشخصية التي تحتوي على بطاقته وأوراق خاصة مع العصا ويقوم بإخفائها بمنزله .  

ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف كافة ملابسات الجريمة ، وسيصار إلى تقديم القاتل إلى القضاء المختص. 

 

 


وزارة الداخلية السورية