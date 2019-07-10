مرتكب الخطايا السبعة بريف دمشق خلف القضبان

أثار الخوف والفزع بين أهالي ريف دمشق وصولا الى دير الزور تنوعت جرائمه وكان أكبرها الشروع بالقتل العمد والخطف ومتاجرة وترويج المواد المخدرة



مما دفعه لتكوين عصابة أشرار حيث قام بتزوير العملات إضافة إلى ذلك امتهن السلب بالعنف والنصب والاحتيال والسرقة الموصوفة وحيازته سلاح غير مرخصفكان حاصل إذاعات البحث التي سجلت بحقه ( إحدى وعشرين ) إذاعة



وتبعا للجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية بالبحث عن المطلوبين وملاحقة مرتكبي الجرائم وأرباب السوابق وتطهير البلاد من أفعالهم تم نصب الكمين اللازم وتمكن مركز الامن الجنائي بمنطقة النبك بريف دمشق من إلقاء القبض على المدعو ( ب – م )

نظم الضبط اللازم بحقه ليتم تقديمه للقضاء أصولا.



المصدر: الشرطة Police- محمد حلو