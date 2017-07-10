مرتفع جوي جديد في سورية...وذروته يومي الثلاثاء والأربعاء

توقعت "مديرية الأرصاد الجوية" في نشرتها مؤخرا، أن تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت أن يكون الجو حارا نسبيا وصحوا بشكل عام وسديميا حارا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

غدا توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو حارا نسبيا وصحوا بشكل عام وسديميا في المناطق الشرقية والجزيرة.

ويبدأالارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة من اليوم ويبلغ ذروته يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة في دمشق 42 درجة مئوية وتصل إلى 47 درجة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية ثم تميل درجات الحرارة للانخفاض بدءا من يومي الخميس والجمعة مع بقائها أعلى من معدلاتها.