مرافقة نائب بالبرلمان عن حلب يوقعون أربعة جرحى بسبب ركن سيارة

اعتدى مرافقة أحد نواب مجلس الشعب عن حلب يوم السبت الماضي على أربعة مواطنين في حي /بستان كل آب/ بحلب جراء خلاف على ركن السيارة.

وبحسب مصادر محلية فإن " مرافقة النائب (ح.ش) أطلقوا النار واعتدوا بالضرب على أصحاب المحلات بسبب مشكلة حول ركن السيارة أمام أحد المحلات المخصصة لإصلاح السيارات الأمر الذي تسبب بمشاجرة مع أصحاب المحلات وصلت لاستخدام الرصاص".

وأسفر الاعتداء عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى مشفى الرازي ليتبين بعدها أن 3 من المصابين وضعهم مستقر وواحد في العناية المشددة".

بدورها أكدت مصادر أمنية أن " الجهات الأمنية تتابع موضوع الاعتداء وتجري تحقيقاتها في هذا الأمر لتحقيق العدالة ضمن القانون".. في حين نفى مصدر مقرب من عضو مجلس الشعب المذكور وجود سلاح في الحادثة.. وأن الأمر اقتصر فقط على الايدي والعصي .



تلفزيون الخبر