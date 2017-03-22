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مذكرة تفاهم بين شركتي غازبروم وإني لتوريد الغاز الروسي إلى أوروبا

وقعت شركة غازبروم الروسية مذكرة تفاهم مع نظيرتها الإيطالية إني في مجال تطوير الممر الجنوبي لتوريد الغاز من روسيا إلى بلدان أوروبا وكذلك في مجال تحليل آفاق التعاون في تحديث العقود لتوريد الغاز من روسيا إلى إيطاليا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن شركة غازبروم قولها في بيان اليوم.. ” إن الوثيقة تعكس اهتمام الطرفين في تحليل آفاق التعاون في مجال تطوير الخط الجنوبي لتوريدات الغاز من روسيا إلى بلدان أوروبا وتحديث العقود لتوريد الغاز الروسي إلى إيطاليا “.

وكالات

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