مذكرات اعتقال ضد17 مواطنا تركيا لرفضهم العدوان على عفرين

أصدرت سلطات النظام التركي اليوم مذكرات اعتقال جديدة بحق 17 شخصا بينهم الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي التركي سربيل كمال بيه في إطار حملاتها لكم افواه المعارضين للعدوان الذي تشنه قوات هذا النظام على منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي.





ويواصل النظام التركي لليوم الثاني والعشرين عدوانه على منطقة عفرين متسببا باستشهاد واصابة أكثر من 500 مدني نتيجة استهدافه المنازل والبنى التحتية والمرافق العامة.





وأشارت وكالة الأناضول التابعة لنظام أردوغان إلى ان كمال بيه والناشطين الـ 16 الاخرين مطلوبون على خلفية مشاركتهم في قراءة بيان ضد العدوان على عفرين الأسبوع الماضي.





وتأتي أوامر اعتقال كمال بيه فيما تواصل السلطات التركية احتجاز زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الاخر صلاح الدين دمرطاش بذريعة المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا في منتصف العام 2015.





ويزج نظام رجب طيب اردوغان مئات الاتراك من مختلف الاوساط سواء القضاة أو المحامون والمدرسون والصحفيون والعسكريون في السجون محولا تركيا إلى سجن كبير مفتوح تحت ذرائع وحجج مختلفة هدفها كم الأفواه وإخراس الأصوات الناقدة لسياساته.