مذكرات اعتقال بحق 34 موظفا سابقا في تلفزيون تي ار تي التركي

أصدرت سلطات النظام التركي اليوم مذكرات اعتقال جديدة ضد 34 موظفا سابقا في تلفزيون تي ار تي الحكومي وذلك في اطار حملة اعتقالات ينفذها نظام رجب طيب اردوغان ضد معارضيه بحجة ارتباطهم بالداعية التركي فتح الله غولن.

وقالت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي : “إن الأشخاص الذين تستهدفهم مذكرة الاعتقال كانوا قد طردوا من وظائفهم لعلاقتهم بغولن وهم متهمون باستخدام برنامج الرسائل بيلوك” وهو البرنامج الذي تقول أنقرة أن اتباع غولن يستخدمونه للتواصل.

وفي عملية منفصلة اعتقلت شرطة أردوغان فجر اليوم 14 ضابطا غير مفوض في الجيش التركي في ست محافظات وذلك بذريعة التحقيقات الجارية في محاولة الانقلاب في تركيا منتصف تموز الماضي بحسب وكالة دوغان التركية.

وكان النظام التركي أصدر أمس مذكرات اعتقال بحق 105 من خبراء التكنولوجيا بزعم “تورطهم فى محاولة الانقلاب” بعد أن كان أصدر أمس الأول مذكرات اعتقال مماثلة ضد 72 من الاكاديميين وموظفى الجامعة بينهم مستشار سابق لرئيس حزب الشعب الجمهورى كمال كيليتشدار أوغلو.

ومنذ محاولة الانقلاب فرضت سلطات نظام رجب طيب أردوغان حالة الطوارىء في البلدان واعتقلت بموجبها نحو 50 ألف شخص وفصلت من الوظيفة العامة أكثر من 100 الف موظف أو منعتهم من ممارسة العمل واستهدفت هذه العمليات في المقام الأول قوى الأمن والجيش والمدرسين والقضاة وكذلك الصحفيين ووسائل الإعلام والمحامين.