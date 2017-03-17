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مدينة هانوفر الألمانية تلغي تجمعا مؤيدا لأردوغان

منعت مدينة هانوفر الألمانية أمس تجمعا مؤيدا لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان كان سيشارك فيه نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الاخواني الحاكم محمد مهدي ايكر.

وقال عمدة المدينة الواقعة في مقاطعة ساكسونيا السفلى شتيفان شوستوك والتي يقطنها نصف مليون نسمة.. “إننا نريد عبر ذلك القول بوضوح إننا لا نريد تجمعات انتخابية مماثلة في مدينتنا وبوصفي عمدة أرفض نقل نزاع في تركيا إلى بلادنا”.

ومن المقرر أن يجري استفتاء في الـ16 من نيسان المقبل على مجموعة تعديلات دستورية يريدها أردوغان وتتيح له فرض نظام رئاسي أحادي يسمح له بحكم البلاد بشكل منفرد ووضع جميع أجهزة الدولة تحت سيطرته المطلقة.

وكانت هولندا منعت وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية من دخول القنصلية التركية في روتردام وقامت بترحيلها من البلاد كما منعت هبوط طائرة وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو على أراضيها.

من جهته واصل أردوغان حملته على الدول الأوروبية بعد رفضها السماح له بإقامة تجمعات دعائية على أراضيها واتهم قضاء الاتحاد الأوروبي بإطلاق ما سماه “حملة صليبية ضد الإسلام”.

وزعم أردوغان أن أوروبا “تعود رويدا رويدا إلى أيام ما قبل الحرب العالمية الثانية”.

وأكدت أحزاب المعارضة التركية أن أردوغان يحاول استغلال الشعور الديني لدى المسلمين ويسعى إلى الظهور بمظهر الرجل القوي في مواجهة أوروبا بهدف استمالة الناخبين القوميين الأتراك لصالح تعديلاته الديكتاتورية.

وتشهد العلاقات التركية الأوروبية توترا متصاعدا بعد إلغاء عدة مدن وبلدات أوروبية تجمعات كان من المقرر أن يشارك فيها مسؤولون من النظام التركي للترويج للتعديلات الدستورية التي يحاول أردوغان فرضها بهدف الوصول إلى حكم مطلق.

وكالات

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