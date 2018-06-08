مدينة طرطوس خالية من الحواجز

قامت محافظة طرطوس وبشكل تدريجي بإزالة جميع الحواجز الاسمنتية ضمن المدينة عند المباني الحكومية والمراكز الأمنية.



وبعد فتح طريق مبنى المحافظة و قسم المخابرات الجوية، تمت إزالة الحواجز الإسمنتية عند فرع أمن الدولة في داخل المدينة، والذي يعتبر آخر الحواجز. وشكّلت إعادة فتح طريق أمن الدولة حالة ارتياح عامة، وبشكل خاص لسائقي السرافيس العاملين على خط شارع العريض، حيث اختصر افتتاح الطريق مسافة طويلة عليهم وعادوا إلى ما كانوا عليه قبل الحرب.

يذكر أن محافظة طرطوس، باستثناء أحداث بانياس، لم يحدث فيها أي خلل أمني منذ بداية الحرب السورية باستثناء تفجيرين الأول في الكراج الجديد الذي حصل تزامناً مع تفجير جبلة وذهب ضحيته عشرات الشهداء، وتفجير حاجز أرزونة على مدخل طرطوس.



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