السيد نصر الله: سورية الدولة المركزية في محور المقاومة.. أموال خليجية طائلة تدفع لشراء بيوت الفلسطينيين في القدس لبيعها للصهاينة
معركة صامتة في ريف السويداء الشرقي ونشاط لحسم تمثيل المعارضة في «اللجنة الدستورية»
القوات العراقية تشن ضربات جديدة على "داعش" في سوريا
الجهات المختصة تعثر على أجهزة اتصال اوأنفاق في بلدة تيرمعلة بريف حمص
تركيا تلعب خارج «أستانا» ومؤشرات على امتعاض روسي إيراني من «اتفاق منبج»
ملامح عملية الجنوب تبدأ من القسم الشرقي ضد داعش
«اتفاق منبج» في ستة أشهر: نقاط مراقبة وقوات أمن جديدة!
افتتاح طريق حمص ــ حماة الدولي
ميس كريدي : الأكراد أكدوا أنهم ليسوا انفصاليين ولا يفكرون بهذا الأمر
إحباط محاولة تسلل لداعش في حميمة .. واشتباكات في ريف اللاذقية الشمالي
مجلس الشعب يستخدم فلتر "سانا" للأنباء !؟
ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة في الحولة
الخارجية: (تحالف واشنطن) يستهدف الأهالي الرافضين للانضمام إلى الميليشيات الانفصالية
العشائر العربية في شمال شرق سورية… لبيك يا اسد
«خريطة طريق منبج»: انسحاب الوحدات الكردية؟

مدينة طرطوس خالية من الحواجز

قامت محافظة طرطوس وبشكل تدريجي بإزالة جميع الحواجز الاسمنتية ضمن المدينة عند المباني الحكومية والمراكز الأمنية.


وبعد فتح طريق مبنى المحافظة و قسم المخابرات الجوية، تمت إزالة الحواجز الإسمنتية عند فرع أمن الدولة في داخل المدينة، والذي يعتبر آخر الحواجز. وشكّلت إعادة فتح طريق أمن الدولة حالة ارتياح عامة، وبشكل خاص لسائقي السرافيس العاملين على خط شارع العريض، حيث اختصر افتتاح الطريق مسافة طويلة عليهم وعادوا إلى ما كانوا عليه قبل الحرب.

يذكر أن محافظة طرطوس، باستثناء أحداث بانياس، لم يحدث فيها أي خلل أمني منذ بداية الحرب السورية باستثناء تفجيرين الأول في الكراج الجديد الذي حصل تزامناً مع تفجير جبلة وذهب ضحيته عشرات الشهداء، وتفجير حاجز أرزونة على مدخل طرطوس.


 الخبر

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.