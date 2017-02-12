مدينة الياسمين تحتفل بعرس الأبطال

نفوسٌ أبية لم تبخل في العطاء .. مبادرات وطنية تنشر الفرح بكل محبة ..

عام 2014 بدأت الفرحة الأولى "ع الحلوة والمرّة" مع شركة سيريتل لأسر شهداء الجيش العربي السوري وأبطاله ضمن برنامج أسر الشهداء أمانة في أعناقنا. وخلال أقل من سنة عن الفرحة الثالثة كانت الفرحة الرابعة في مدينة الياسمين "دمشق" لأبطال الجيش العربي السوري والدفاع الشعبي فيالسادس والسابع من شباط حيث أقيم حفلا زفاف جماعيينلـ 120 شاباً وشابة في فندق داما روز – صالة المتنبي.



أدخلت الفرحة الرابعة السرور إلى قلوب العرسان وذويهم بدءاً من لحظة الإعلان عن موعد الزفاف مروراً بالتحضيرات ووصولاً ليومي الزفاف الذي بدأ في أحياء وشوارع مدينة الياسمين كي تعبق ريح الفرح بكل مكان لتليها الزفة الشامية المتأصلة في دمشق لتدخل الأميرة صالة المتنبي رافعةً رأسها بعريسها حامي الوطن.



عرض فنيّقدمهالفنانون (محمد قنوع – أمية ملص – دانا جبر – مؤيد الخراط) ولوحات فنية راقصة وعرسان - من كل المحافظات السورية - يجددون الوعود بجيل قادم سيربى على التسامح والعطاء بكل محبة.



أصدقاء سيريتل الذين أصبحوا جزءاً من عائلتها شاركوا العرسان وأهاليهم الفرح بليلة العمر مباركين لهم متمنين لهم الحياة الهانئة حيث حضر كلٌ من (أيمن زيدان – محمد خير الجرّاح – مصطفى الخاني – جمال العلي – أحمد رافع–وفاء موصللي – لينا حوارنة – نزار أبو حجر – علاء القاسم – طلال مارديني – عماد رمال – أذينة العلي). المحلل السياسي اللبناني فيصل عبد الساتر والرياضيين عمر حسّينو وطريف قوطرشكان لهم أيضاً حضورهم المميز ، الإعلاميّان السوريّان نزار الفرا وهناء الصالح شاركوا أيضاً في حفل الزفاف.

إذاعة نينار - المنبر الإعلامي صاحب الرسالة السامية في نشر الكلمة والصورة والصوت - كانت مرافقة لسيريتل بدءاً من لحظة التحضيرات حتى انتهاء الفرحة بتغطية مباشرة عبر أثيرها وتلفزيون هنا سورية على الإنترنت، كما حضرت العديد من الجهات الإعلامية (جريدة تشرين والثورة والبعث)، (إذاعة ميلودي وشام إف إم).



الأم الفاضلة شهيرة فلوح مديرة الهيئة العليا لمدارس أبناء وبنات الشهداء عبّرت بدورها عن اعتزازها بأبناء الشهداء وذويهم وأبطال الجيش العربي السوري والدفاع الشعبي، مباركةً للعرسان زفافهم ثم توجهت لمبادرة سيريتل الوطنية بأنها تستحق كل التقدير مكملةً بأن النصر سيتحقق بهمة أبطالنا وحكمة قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد.



الفنان أبو وطن "حسام جنيد" الذي غنى للجيش والوطن كما تم التعريف عنه في حفل الزفاف الأول هنأ العرسان على طريقته وبحضوره المميز، كما أشعل الفنان اللبناني أيمن زبيب الفرح بحضوره حفل الزفاف الثاني .. الفنانان غنّا أجمل المواويل والأغاني الوطنية والعاطفية.



الفرحة الرابعةليست مجرد احتفال بالزواج بل هي إصرار على إكمال الحياة بضحكة على وجوهنا وسعادة تغمر أرواحنا.

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