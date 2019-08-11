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مدينة الهبيط في قبضة الجيش العربي السوري
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مدينة الهبيط في قبضة الجيش العربي السوري

بدأت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري تمشيط أحياء ومزارع مدينة "الهبيط" الاستراتيجية فور تطهيرها من مسلحي تنظيم جبهة النصرة وحلفائه.


وتمكنت قوات الجيش السوري من السيطرة على مدينة الهبيط الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي بعد معارك عنيفة مع المجموعات المسلحة في المنطقة.


وقال مصدر عسكري إن مجموعات الاقتحام دخلت المدينة وبدأت عمليات التمشيط على الفور، مشيرا إلى استباق عملية التقدم البرية باتجاه المدينة، بتمهيد مدفعي وصاروخي وجوي كثيف ما أسهم بقطع جميع خطوط إمداد المسلحين باتجاهها بعد أن تمت محاصرتهم من جهتي الغرب والجنوب خلال اليومين الفائتين.

وأشار المصدر إلى تكفل الطيران الحربي السوري الروسي بتدمير أعتدة "النصرة" من دبابات وآليات وقوافل إمداد، وعلى الأخص خطوط الإمداد التي تمر عبر شبكة الأنفاق التي تصل بين الهبيط وخان شيخون.


وتابع المصدر أن الاشتباكات العنيفة داخل المدينة أدت لمقتل ما يزيد عن 60 مسلحا من جنسيات عديدة.


يذكر أن الجيش السوري تمكن مساء أمس من تحرير قرية مغر الحمام في ريف إدلب الجنوبي 

 

سبوتنيك