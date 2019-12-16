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مدينة أمريكية تقدم 15 ألف دولار للانتقال اليها

أعلنت مدينة أمريكية إطلاق مشروع محلي يهدف لجذب السكان من أجل العيش في المدينة وتقديم عرض مغر للإنتقال اليها.

حيث أعلنت مدينة توبيكا، عاصمة ولاية كنساس الأمريكية عن تقديمها عرضا من أجل جلب سكان للعيش فيها، حيث بلغ العرض مايقارب الـ15 ألف دولار.

أطلقت مجموعات التنمية الاقتصادية في المدينة، برنامجا تجريبيا، في يوم الخميس 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، يعرف باسم Choose Topeka سيلبي تمويل أصحاب العمل المخصص للأفراد الذين ينتقلون إلى توبيكا ويعيشون ويعملون هناك لمدة عام.

ووفقا لمنظمة Greater Topeka Partnership، من المقرر أن يدفع البرنامج ما يصل إلى 10 آلاف دولار للأشخاص الذين يستأجرون، و15 ألف دولار لمن يشترون أو يعيدون تأهيل منزل.

وجاء في بيان مجموعات التنمية، بأن التمويل متاح لعدد يتراوح بين 40 إلى 60 مقيما جديدا في المرحلة الأولية من البرنامج، بحسب مانقلت شبكة "سي ان ان" الأمريكية.

وبأن الحوافز المقررة لن تبدأ إلا بعد مرور عام على انتقال الموظف و يمكن استخدامها لجميع أنواع النفقات المتعلقة بالانتقال.