مديرية التجارة الداخلية بدمشق تمنح 146 سجلاً تجارياً خلال شهر أيار الماضي

قامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق خلال شهر أيار بتنظيم /13/ ضبط يخص حماية الملكية ومنح /61 / سجل_تجاري فردي و /26/ سجل شركة و /59/ سجل متجر إضافة للاستجابة الى جميع الشكاوى التي وردت الى المديرية وعددها / 46/ و ‫الاغلاق الاداري لـ /36/ محلا وحجز 3 سيارات و احالة /91/ ضبط إلى القضاء وتسوية / 387/ ضبط.



وأشارت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق إلى المواطنين للتعاون معها والابلاغ عن حالات الغش والمخالفات على الرقمين 119 و 9486 أو عبر تطبيق عين المواطن على الهاتف الجوال.