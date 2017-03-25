مديرية التجارة الداخلية بحمص تضبط 210 أكياس دقيق مخالف في حسياء

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص اليوم 210 أكياس دقيق تمويني لدى إحدى المطاحن الخاصة في حسياء والتي تصنع الدقيق الأبيض حصرا ويمنع تواجد الدقيق التمويني داخلها موضوعة في قسم النخل بالمطحنة وهي من إنتاج الشركة العامة للمطاحن.



وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص محمود الونوس ‏الصليبي أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق صاحب المطحنة المخالف ومصادرة كامل الكمية وتسليمها لفرع الشركة العامة للمطاحن مبينا أن الرقابة مستمرة لضبط اي مخالفة أينما وجدت وعدم التساهل معها داعيا المواطنين إلى ابلاغ المديرية عن أي شكوى من خلال الاتصال على الرقم “119” على مدار الأربع والعشرين ساعة ليتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

سانا