مديرية أمن اسطنبول تصدر قراراً جديداً بشأن السوريين

أصدرت مديريّة أمن اسطنبول قرار جديدا بشأن السوريين المقيمين في الولاية، والمنضوين تحت الحماية المؤقتة، يقضي بإرسال كل من ينخرط منهم في مشاكل وجرائم إلى شعبة الأجانب في مديريّة الهجرة.



وبحسب ما أوردته صحيفة “خبر ترك” فإنّ “أردان بورصلي” نائب مدير أمنيّات اسطنبول، أصدر إلى كافة الوحدات الرسمية تعليمات جديدة بحق السوريين الحاملين لبطاقة “الحماية المؤقتة”.



وينُصّ القرار على ضرورة إرسال السوريين -حتى وإن كان حاملا لبطاقة الحماية المؤقتة- في حال انخراطهم بجريمة ما دون التفريق في طبيعة الجريمة الواقعة، إلى مديرية الهجرة، وذلك فور الانتهاء من إجراءاتهم الأمنية.



وجاء في نص القرار وفقا لـ خبر ترك: “أيّا كانت طبيعة الجريمة، حتى وإن كانوا من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة، فإنّ السوريين الذين يثبت انخراطهم في جرائم تضر بالأمن والنظام العام، وتزعزع الاستقرار الاجتماعي، يجب إرسال ملفّاتهم قبيل إطلاق سراحهم إلى شعبة الأجانب في دائرة الهجرة، وانتظار التقييمات والنتائج التي ستصدر عنها”.



ورأى ناشطون سوريون أن القرار قد يكون مقدمة للبدء في ترحيل السوريين, الى المناطق التي تسيطر عليها تركيا في الشمال السوري, أو ما تسمى بمناطق درع الفرات.



وكالات