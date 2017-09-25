مديرة تزور جلاء مدرسي لأحد التلاميذ وتتقاضى مبالغ مالية دون أي حساب أو عقاب!!

إذا كانت الإدارة بالأهداف فإن التربية ليست بالنيات وتبويس الشوارب، وما حدث ويحدث في مدرسة الشهيد ممدوح ديبة في قرية “عقر زيتي” في طرطوس يطرح ألف سؤال وسؤال حول طرائقنا في الإدارة والتربية!.

باختصار.. مديرة هذه المدرسة متهمة من أهالي الطلاب ومن بعض المدرسين بأنها السبب في تراجع مستوى المدرسة وتدني نتائج أولادهم، وأنها منذ توليها مهمة الإدارة تقوم بمعاملة الطلاب بالتهديد والضرب والقضاء، والأخطر في اتهاماتهم قيامها بتزوير جلاء أحد الطلاب وإخفاء السجلات وجمع مبالغ مالية من الطلاب لشراء مازوت التدفئة، ولاحقاً الطلب من الطلاب جمع الحطب لاستخدامه في التدفئة.