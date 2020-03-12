مديرا" المجتهد" و" المواساة" جميع الحالات التي اشتبه بإصابتها "بالكورونا" نتائجها كانت سلبية ..

قال مدير مشفى المجتهد سامر خضر بأن عدد الحالات التي تم الاشتباه فيها بفايروس كورونا ثمانية وبعد اجراء التحاليل والفحوصات كانت جميع النتائج سلبية وتبين أنها مصابة بالأنفلونزا منها إصابات ذات رئة مؤكدا بأن المشفى يتخذ جميع الاجراءات الاحترازية ضمن المشفى..



في حين أوضح مدير مشفى المواساة عصام الأمين بأن الحالة التي كان مشتبه بها ليست أول حالة تراجع المشفى ويجرى لها اختبار فهناك عدد من المرضى يرتجعون المشفى بحالات ذات رئة فيروسية أو جرثومية مشيرا الى أن الصحة تؤكد اجراء اختبار ل40 حالة مشتبها بإصابتها بفيروس كورونا ومن ضمنها عدد من الحالات بمشفى المواساة مؤكدا بأن التحاليل كانت سلبية للجميع وبالتالي لا إصابات .. لافتا إلى أن الحالة الاخيرة تعود لسيدة في الخامسة والسبعين تشكو من إصابة ذات رئة مزدوجة جرثومية وأزمة قلبية و تم وضعها في غرفة عزل حتى اجراء مسح لاختبار فيروس كورونا وهي حاليا تتلقى العلاج ووضعها مستقرا مؤكدا تجهيز غرفة عيادة معزولة لاستقبال أي حالة مشتبه وتأمين منافس .