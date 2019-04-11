مدير مياه دمشق وريفها: وضع المياه جيد وقد لا نلجأ للتقنين

كشف مدير مياه دمشق وريفها، مازن الشبلي أنه لا توجد مشاكل تخص المياه هذا الصيف، واصفاً وضع المياه بالـ “الجيد”، وموضحاً أن الخدمة ستقدم للمواطن حسب الإمكانات المتوفرة، والتي قد لا تستدعي اللجوء للتقنين إلا في حالات طارئة.



وأشار الشبلي إلى أن ضخ المياه في الريف كمالدينة، حيث أن جميع مناطق الريف تتغذى من دمشق، لافتاً إلى أن ساعات الضخ مستمرة بشكل دائم.



أما بالنسبة لبعض الشكاوى الواردة عن انقطاعات المياه في جرمانا وجديدة عرطوز، نفى الشبلي أن تكون هناك انقطاعات تستمر لمدة أسبوع في جرمانا، قائلاً إن: “ضخ المياه لجرمانا يكون ببرنامج يوم ضخ ويوم قطع”، مضيفاً أن وضع المياه في المناطق المذكورة “جيد”، وقد تكون المشكلة مرتبطة بحالات فردية كبعض الانسدادات أو مشاكل متعلقة بالتمديدات، أو قد يكون الضخ في فترة انقطاع الكهرباء”، مبيناً أن المديرية تعمل على إنجاز المرحلة الثانية من مشروع التوسع الشبكي في منطقة قطنا، رأس النبع، لتنجز بشكل كامل نهاية أيار.



ولفت مدير مياه دمشق وريفها إلى أن المديرية تقوم بتأمين مصادر ضخ لكل منطقة وحفر الآبار استعداداً للصيف.



المصدر: شام اف ام