مدير منظمة الصحة العالمية: نموذج العدوى بفيروس كورونا يثير القلق

لا يزال تفشي فيروس كورونا في الصين يعيق أنشطة اللجنة المنظمة لأولمبياد “طوكيو 2020″، وفي هذا السياق، أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس، أن نموذج العدوى بفيروس كورونا في العالم يثير القلق.



وفي هذا الصدد قررت اللجنة المنظمة لأولمبياد “طوكيو 2020″، تعليق أنشطة الأشخاص المتطوعين أثناء الحدث من أجل تفادي انتشار فيروس كورونا.



كما أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، أمس الجمعة، أن الوكالة الصينية ستستأنف الأسبوع المقبل وسائل الرقابة التي توقفت قبل ثلاثة أسابيع بسبب تزايد حالات الإصابة بالمرض.



وأوضحت لجنة “طوكيو 2020” أنه “في إطار الجهود المبذولة لوقف تفشي الفيروس، ستتأجل بدءاً من اليوم السبت التجارب التي سيشارك فيها المتطوعون لاكتساب المعرفة الأساسية حول مهماتهم”.



كما قال تيدروس، تعليقاً على انتشار الفيروس بكثرة في دول العالم: “إن عدد الإصابات بفيروس كورونا خارج الصين صغير نسبياً، لكن نموذج العدوى يثير القلق”.



وأضاف: “لدينا مخاوف حيال عدد الحالات دون وجود صلة وبائية واضحة مثل تاريخ السفر أو التعامل مع الحالات التي تأكدت إصابتها” واصفاً حالات الوفاة والإصابات الجديدة بأنها “مزعجة جداً”.



لكنه شدد على أن الإجراءات التي تتخذها الصين وغيرها من الدول تشير إلى أنه لا تزال هناك “فرصة للقتال” من أجل التصدي للمزيد من انتشار الفيروس، مطالباً باقي دول العالم بتخصيص المزيد من الموارد للاستعداد لأي انتشار محتمل.



يشار إلى أن فيروس كورونا انتشر أولاً بمدينة وواهان في الصين، وأودى بحياة آلاف الأشخاص، وانتشر في الكثير من دول العالم، ويجري الحديث عن احتمال وجود جهة نشرت الفيروس بعد اختراعه.