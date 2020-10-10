مدير مصفاة بانياس ينفي وصول الحرائق إلى المصفاة

تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي المحلية خبراً مفاده اقتراب نيران الحرائق بشكل خطير من مصفاة بانياس وكازية المجد على أتوستراد طرطوس – بانياس مساء الجمعة.



وأكد مدير مصفاة بانياس المهندس بسام سلامة : أنه “لاصحة للأخبار التي تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي عن وصول الحرائق إلى المصفاة”.





وبيّن سلامة أن “الحريق في محيط أتوتستراد طرطوس – بانياس يتم التعامل معه لإخماده”، مردفاً أنه “قمنا بإرسال سيارتي إطفاء وصهريج من المصفاة للمشاركة في إخماد الحريق في محيط الأتوستراد والقرى المجاورة”.



وأفاد مدير مصفاة بانياس، أن “الوضع في المصفاة تحت السيطرة، ولا يوجد خوف أو خطر عليها”.





وأشار سلامة إلى أن “المصفاة مزودة بزمر إطفاء كافية داخلها وعلى حدودها، ونقوم بالمساعدة والمشاركة بإطفاء الحرائق في بانياس مع الدفاع المدني والجيش”.



يُذكر أنه بلغ عدد الحرائق التي اندلعت بأراضي زراعية وحراجية وأشجار وأعشاب في مختلف مناطق محافظة طرطوس منذ يوم الخميس حتى الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة 69 حريقاً.