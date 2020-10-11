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مدير مصفاة بانياس يؤكد: غداً ستنتهي صيانة وحدات إنتاج الغاز والمازوت والفيول

مدير مصفاة بانياس يؤكد: غداً ستنتهي صيانة وحدات إنتاج الغاز والمازوت والفيول

أكد مدير مصفاة بانياس بسام سلامة أنه سيتم الانتهاء من أعمال صيانة وحدات إنتاج المازوت والغاز والفيول غداً، لتبدأ عمليات إنتاج تلك المواد مباشرة.

وأوضح سلامة أنه تم الانتهاء من أعمال عمرة المصفاة، وما يتم حالياً هو استكمال لبعض الأمور من أجل ضمان التشغيل الآمن.

كما بيّن أن إنتاج المصفاة من المازوت والغاز والفيول سوف يزداد بنسبة 25% خلال أسبوع من عودة وحدات الإنتاج للعمل، منوهاً بأن المواطن سيلمس تحسناً في توافر المازوت والغاز تدريجياً مع عودة الإنتاج.

وخلال شهر أيلول الماضي، أكد سلامة أنه لا توجد أزمة مازوت هذا الشتاء، وأنه مع انتهاء الثلث الأول من شهر تشرين الأول الحالي سترتفع إمكانية إنتاج المازوت بنسبة 25%.

وتحتاج سورية يومياً بين 100 – 136 ألف برميل من النفط الخام بينما يتوافر حالياً بين 20 إلى 24 ألف برميل فقط، حسبما قاله مدير شركة محروقات مصطفى حصوية مؤخراً، مشيراً إلى أن الحاجة للاستيراد هي 80 ألف برميل نفط كل يوم.

الجدير بالذكر أنه يحق لكل عائلة تملك بطاقة ذكية الحصول على مخصصاتها من مازوت التدفئة والبالغة 400 ليتر كل شتاء بالسعر المدعوم، توزع على دفعتين الأولى 200 ليتر تبدأ عادة من آب وحتى نهاية العام، والثانية أيضاً 200 ليتر من مطلع العام الجديد وحتى 15 تموز.