مدير مشفى المواساة: 90 بالمئة من إصابات كورونا من النوع (الخفيف والمتوسط).. وهناك «تسطح» في منحنى الحالات

تحدث مدير عام مشفى المواساة الجامعي عصام الأمين عن نقاط مهمة توصّف واقع فيروس كورونا حالياً، وذلك من خلال متابعة عدد الحالات المشتبهة بالإصابة بكورونا التي تراجع المشفى، مشيراً إلى أنه لوحظ منذ أيام تسطح في منحنى الإصابات مقارنة مع المنحنى التصاعدي خلال الأسابيع الماضية، حيث تمت ملاحظة عدم وجود زيادة تصاعدية لعدد الإصابات الواردة إلى مشفى المواساة الجامعي.



كما بيّن الأمين أن نسبة كبيرة من الإصابات، هي من النوع الخفيف والمتوسط والذي يرافقه أعراض خفيفة، قد لا تتطلب العزل ضمن المشفى، وإنما لزوم المنزل والالتزام بالإجراءات الصحية وتلقي العلاج اللازم للشفاء من المرض، مشيراً إلى أن نحو 90 بالمئة من الإصابات هي من النوع الخفيف والمتوسط.



كما نوه مدير المواساة بوجود وعي والتزام أكبر من المواطنين خلال الفترة الراهنة، داعياً إلى الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية، واستشارة الطبيب والمختصين عند أية أعراض ترافق المريض.



وكشف الأمين عن زيادة عدد الأسرة المخصصة لمقاربة حالات الاشتباه بالكورونا في قسمي العزل والعناية بمعدل 14 سريراً ليصبح عدد الأسرة الإجمالي 110 أسرة، وذلك ضمن إطار الإجراءات الاحترازية والاستجابة لعدد الإصابات.



الوطن