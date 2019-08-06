مدير محروقات: رفع سعر الغاز الصناعي أدخل لخزينة الدولة 7 مليار ليرة سنوياً

كشف مصدر في الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” أن رفع سعر الغاز الصناعي أدى لرفد خزينة الدولة بـ7 مليار ليرة سورية بشكل سنوي.



وأوضح مدير شركة محروقات مصطفى حصوية أنه تم رفع سعر جرة الغاز الصناعي من 4600 إلى 6000 آلاف ليرة، أي أصبحت بسعر التكلفة.



وأضاف حصوية: “نقوم بتقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب محلات السمانة والعيادات الطبية وغيرهم للحصول على جرة الغاز من خلال تقديم سجل تجاري وبالتالي يحصل على كرت للحصول على الغاز”.



وقبل أيام، أكد مصدر في “محروقات” أنه لايوجد أي دراسة لطرح مادة الغاز المنزلي بسعر حر إلى جانب السعر المدعوم مثلما البنزين، بعد تساؤلات من قبل المواطنين حول إمكانية طرح أسطوانات غاز منزلي بسعر حر، في حال أنهى الفرد أسطوانته قبل موعد تبديلها.



وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد رفعت سعر مبيع أسطوانة غاز “البوتان” الصناعي وذلك عند البيع للمستهلكين ولجميع القطاعات.



وجاء في القرار الذي أصدرته الوزارة أن “سعر مبيع الأسطوانة سعة 16 كيلوغراماً للجهات الموزعة 5600 ليرة، أما للمستهلك 6000 ليرة سورية”.



يذكر أن أسطوانات الغاز الصناعي (الكبيرة) تستخدم من قبل المطاعم والمحال التي يعتمد عملها على الغاز، وتبلغ سعتها 16 كيلو غراماً، وكانت تباع لمعتمدي الغاز بسعر مدعوم وقدره 4 آلاف ليرة سورية.



علي خزنة