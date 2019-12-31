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مدير غاز دمشق وريفها: أزمة الغاز إلى انفراج الأسبوع القادم

أكد مدير فرع الغاز في دمشق وريفها نائل علاف أنه خلال الأسبوع القادم سوف يتحسن الوضع وسيكون هناك انفراج وتوافر لمادة الغاز بشكل أكبر في الأسواق وذلك مع استمرار توريدات الغاز، كاشفاً أنه خلال الفترة الماضية توقفت التوريدات لمدة تزيد على 15 يوماً الأمر الذي سبب نقصاً بالمادة في الأسواق حينها.

وأوضح علاف أن توريدات الغاز حالياً مستمرة ولم تنقطع منذ مدة، مشيراً إلى أن توزيع الغاز يتم عبر سيارات المحافظة والمعتمدين إضافة للتوزيع من المؤسسة السورية للتجارة.

وبيّن علاف أنه تتم حالياً تعبئة 13 سيارة توزيع للغاز تابعة لمحافظة دمشق توزع يومياً على أحياء المحافظة كل منها تحوي 250 أسطوانة.

 

 


الوطن