مدير عام يقتل ابنته و عشيقها

قتل أب مصري ابنته وعشيقها، مستخدمًا سكين المطبخ، بعدما ضبطهما في وضع مخل داخل غرفة النوم الخاصة بها في المنزل ليلاً، ليرقدا جثة هامدة غارقين في الدماء.



وتلقى قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، بلاغًا يفيد بمقتل الفتاة وعشيقها على يد والدها، لينتقل رجال الأمن إلى مقر الواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وتبين من المعاينة والتحريات أن الأب المتهم شعر بحركة غريبة داخل غرفة نوم ابنته ليلاً، ليقوم بفتح الباب ويجد ابنته في أحضان عشيقها يمارسان الجنس سويًا.



وقال الأب المتهم إنه أحضر سكينًا من المطبخ قبل أن يفتح باب الغرفة، تحسبًا لوجود شخص غريب أو لص داخل المنزل، إلا أنه فوجئ بأن الحركة صادرة من غرفة ابنته، ومن ثم فتحها عنوة ليجدها في أحضان عشيقها.



وأظهرت التحقيقات أن الفتاة استدرجت عشيقها إلى الشقة ليلاً، مستغلة نوم والدها وأشقائها مبكرًا، ليتم القبض على الأب المتهم ونجليه، بعد أن أظهرت المعاينة احتمالية مشاركة نجلي المتهم في الجريمة.



وأحالت النيابة العامة الجثتين إلى الطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي بشأنهما، قبل التصريح بالدفن.