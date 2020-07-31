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مدير عام المؤسسة العامة للمخابز يمتدح جودة الرغيف في مخابزه !

كشف مدير عام المؤسسة العامة للمخابز، زياد هزاع أنه يتم العمل على زيادة حوافز العاملين ورفع السقف بحيث يتراوح بين 8 إلى 10 آلاف لعاملي الإنتاج إضافة إلى تعرفة الطن الواحد من 1800 ليرة إلى 3 آلاف.

واعتبر أن هناك تحسنا في جودة الخبز نتيجة الجهود المبذولة من قبل العاملين، مشيرا إلى أن هناك العديد من المخابز التي تحتاج إلى إعادة صيانة منوها برصد مبلغ 35 مليون من قبل المؤسسة لصيانة مخابز السويداء وتطويرها.


ولفت هزاع إلى وجود خلل في العملية الإنتاجية على مستوى المخابز عزاه إلى قدم خطوط الإنتاج و عدم قدرة المؤسسة العامة للمخابز نتيجة الأزمة على إراحة هذه الخطوط حيث تتم الصيانة الدورية لها وحسب الأولوية على مستوى البلد، وهذا يتطلب جهودا كبيرة.

وأكد هزاع على الدعم الكبير لمستلزمات صناعة الرغيف المرتفعة على مستوى النايلون والخميرة خاصة وأن المؤسسة العامة للمخابز معنية بتأمينها لجميع المخابز الخاصة والعامة، حيث أصبحت كلفة الدعم تتجاوز 2 مليار ليرة بالحد الأدنى يوميا.


حيث بلغت تكلفة الدعم للمؤسسة في ميزانية عام 2019 مبلغ 312 مليار ليرة مع تقدير ارتفاع مقدار الدعم خلال العام الحالي مع ارتفاع أسعار أكياس النايلون والخميرة وأجور الصيانة وثمن الآلات اللازمة لخطوط الإنتاج.


مشيرا إلى الجهود المبذولة من قبل المؤسسة السورية للحبوب وخاصة المطاحن الذين يعملون على مدار 24 ساعة بهدف توافد الدقيق لكافة المخابز على مستوى القطر مع الإشارة عن أن حاجة المخابز يوميا لا يقل عن 5600 طن من الدقيق.

 


الوطن