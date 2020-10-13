مدير عام التبغ : إعفاءات في المؤسسة لكشف ملابسات حريق ريجة القرداحة

كشف مدير عام مؤسسة التبغ، محسن عبيدو عن إعفاء عدد من المديرين في المؤسسة كإجراء احترازي، ريثما تظهر نتائج التحقيق الخاص بحريق مبنى الريجة بالقرداحة.



وبيّن عبيدو أنه تم إعفاء مدير المنطقة الساحلية للمؤسسة ومدير قسم تبغ الورق ورئيس دائرة تخزين القرداحة وشعبة الحرس والمسؤول الأمني والدفاع المدني في ريجة القرداحة.



وقال إنه تم تحويل كتاب لمحافظ اللاذقية واللجنة الدائمة للتحقيق في المحافظة وقيادة شرطة اللاذقية، للإيعاز لمن يلزم بالتحقيق في ملابسات الحريق، وكشف فيما إذا كان هناك متورطون حتى ينالوا جزاءهم ويتم حفظ حقوق المؤسسة.



وأكد مدير عام التبغ أنه وعند الانتهاء من التحقيق من قبل الجهات المعنية سيتم كشف الملابسات وإعلام الجميع بالنتائج.



الوطن