مدير صندوق المعونة الاجتماعية: توظيف المسرحين هي المرحلة الثانية من دعمهم

أكد مدير عام الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لؤي العرنجي فيما يعتبر رداً على الاستفسارات المتعلقة بتفاصيل المرحلة الثانية من دعم المسرحين ،انه بالنسبة للمرحلة الثانية من حيث إمكانية الحصول على فرصة عمل فإن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن هذا البرنامج عملت على تحليل البيانات وحصر الأعداد حسب كل رغبة من الرغبات وبالأخص الراغبين بالعمل لدى القطاع العام والراغبين بالعمل لدى القطاع الخاص.



وأوضح العرنجي أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عقدت اجتماعات مع معاوني وزراء (الإدارة المحلية ووزارة البيئة والصناعة والأشغال العامة والموارد المائية والكهرباء)،حيث تم مراسلة الوزارات أصولاً لموافاة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالأعداد والمؤهلات المطلوبة لتدريب المسرحين لدى وزارتهم والجهات التابعة لها ومكان التدريب بحسب كل محافظة.



وكذلك تم أيضاً مخاطبة رؤساء اتحادات غرف السياحة والصناعة والتجارة السورية، لبيان مدى حاجة المعامل والمنشآت والشركات التابعة للقطاع الخاص من اليد العاملة والشهادات والخبرات والمؤهلات المطلوبة والبحث في إمكانية تلبية أكبر عدد ممكن من هذه الاحتياجات من المسرحين من خدمة العلم الذين تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات المطلوبة،مبيناً أن المدة الزمنية المقدرة للبدء بهذه المرحلة بدأت فعلياً وحال وصول هذه البيانات من الوزارات والاتحادات المذكورة سيتم العمل على تنظيم التدريب المشار اليه.



سيريانديز



















