مدير شركة مصفاة بانياس: الصيانة الحالية ستزيد الإنتاج مستقبلاً

أعلن مدير شركة مصفاة بانياس بسام سلامة، أنه تم تجهيز المصفاة لعمرة كاملة ستبدأ في 15 أيلول وتستمر بحدود 25 يوم.



وقال سلامة إنه سيتم تجهيز المصفاة لعمرة شاملة تشمل كل أقسامها ووحداتها الإنتاجية، وستنطلق في 15 أيلول الجاري وتستمر بحدود 20 – 25 يوماً، وذلك بعد مرور 7 سنوات على آخر صيانة شاملة لها.

وذكر سلامة أنه “سيتم استبدال وتغيير أجزاء مهمة جداً في المصفاة، ما سيؤمن عملها بشكل آمن ومستقر، وتبعا لذلك إمكانية زيادة الإنتاج مستقبلاً”.





وأكد على ضرورة إجراء صيانة للمصفاة في الوقت الراهن، تفادياً لأي توقف غير مبرمج لبعض الوحدات، وبذلك حدوث مضاعفات من حيث الأمان ومدة التوقف، مبيّناً أن العمرة هي التي فرضت نفسها في هذا التوقيت.



وهنا أوضح سلامة أن آخر عمرة شاملة للمصفاة جرت في 2013، وبعدها تم إجراء عمرة جزئية خلال 2016، وبقي عدد من الوحدات يعمل دون الكشف عنه، بسبب الحاجة إلى استمرار عمل المصفاة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.





ويتزامن إصلاح “مصفاة بانياس” مع الازدحامات التي تشهدها محطات الوقود في المحافظات ونقص مادة البنزين، وبررها المعنيون بزيادة الطلب على المادة من قبل المواطنين، وتأخر وصول توريدات جديدة منها.



ويوجد في سورية مصفاتان لتكرير النفط، الأولى ضمن حمص وتديرها الشركة العامة لمصفاة حمص ووضِعت بالاستثمار 1959، والثانية ضمن بانياس التابعة لطرطوس وتديرها شركة مصفاة بانياس.