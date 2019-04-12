مدير شركة سادكوب: لم تصلنا أي توريدات نفطية بحرية منذ 6 أشهر

قال المدير العام لشركة سادكوب ” الشركة السورية للمحروقات ” مصطفى حصوية إنه ومنذ تاريخ 20/10/2018 و حتى اليوم لم تصلنا أي توريدات نفطية بحرية بسبب الحصار المفروض على سوريا ، و ندير الكميات المتوفرة لدينا حاليا بطريقة جيدة و متوازنة بين المحافظات .



كما أكد أن الازدحام موجود بكثافة في دمشق فقط و بشكل أقل بباقي المحافظات .



وفي سؤال عن كيفية تمكن سوريا من تجاوز هذا الحصار البحري الخانق, قال حمورية نعتمد حاليا على التوريدات النفطية البرية بعقود جديدة تم تسهيلها للموردين لإنهاء الأزمة على المدى القصير ، وعلى نفط سوريا بالمنطقة الشرقية على المدى البعيد الذي سيعود للدولة السورية عاجلا أم آجلا .



هذا وتشهد سوريا أزمة على صعيد المحروقات منذ بضعة أشهر, وذلك بسبب العقوبات الأمريكية المشددة والتي تفرض حصاراً بحرياً على سوريا, وتمنع أي شركة من توريد المشتقات النفطية الى البلاد تحت التهديد بعقوبات تطال الشركات المخالفة.



المدينة إف إم