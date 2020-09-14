مدير زراعة يوضح سبب انخفاض أسعار البيض

بين رئيس دائرة الإنتاج الحيواني في مديرية زراعة درعا – المهندس وليد المصري أن الانخفاض في أسعار البيض إلى الارتفاع القياسي في درجات الحرارة وخشية المربين وتجار البيض من تأثر المنتج بدرجات الحرارة المرتفعة.



وخصوصاً أن البيض معرض للفساد والتلف سريعاً، ما اضطرهم إلى خفض أسعاره لتصريفه خوفاً عليه من التلف، لافتاً إلى أن انخفاض القدرة الشرائية للمواطن أسهم هو الآخر بانخفاض الطلب على البيض ما زاد الخشية لدى المربين من الكساد.

وأشار المصري إلى أن تأثر الفروج اللاحم بارتفاع درجات الحرارة كان واضحاً أيضاً، لجهة نفوق أعداد لا بأس بها من الطيور في المداجن، لكنه يظل أقل تأثراً من البيض، فضلاً عن أن ضعف الإنتاج وقلة العرض ساهم في حفاظ الفروج على أسعاره في السوق.



بدوره ، أشار رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية بدرعا – المهندس بسام الحافظ أن أسعار البيض والفروج تخضع لقاعدة العرض والطلب.



حيث تقوم لجنة أسعار البيض والفروج المشكلة بتحديد الأسعار في نشراتها الدورية بناء على معطيات السوق وبعد التواصل مع المربين لمعرفة الأسعار من أرض المزرعة وإضافة هوامش الربح المحددة، لافتاً إلى أن عناصر المديرية نظموا منذ مطلع الشهر الجاري ٦٦ ضبطاً تموينياً تتعلق بمخالفات متنوعة.



تشرين