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مدير حماية المستهلك: ارتفاع الأسعار غير مبرر نهائياً

أكد  مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب أن ارتفاع الأسعار الذي حصل في الفترة الماضية غير مبرر نهائياً، والسبب في رأيه أنه لو فرضنا فعلاً حدوث ارتفاع على سعر الصرف لكن البضاعة الموجودة لدى التجار قديمة ولم يطلها ارتفاع سعر الدولار، كما أن ارتفاع سعر الصرف جزء من تكلفة المادة، فلماذا هذا الجشع من التجار.

وأضاف: تقوم الوزارة حالياً من خلال جولات استقصائية ورقابية على كل الأسواق للتأكد من الارتفاعات الحاصلة على أسعار السلع وضبطها وتنظيم المخالف منها، وقد تم توجيه كافة المديريات بضرورة إرسال جولات تخصصية نوعية وجماعية، مشيراً إلى تنظيم أكثر من 5 آلاف ضبط الشهر الماضي أغلبها تركز في ارتفاع الأسعار وتنظيم الفواتير، فمتابعة الفاتورة ومصدرها وصلاحيتها أكثر ما يتم التركيز عليه حالياً لما له من قدرة في ضبط الأسعار.

 


تشرين