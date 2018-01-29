مدير تنفيذ المرسوم 66: لن يتم الإخلاء الجبري لأهالي اللوان قبل هذا الموعد

قدم مجموعة من أهالي سكان اللوان في دمشق إلى مبنى إحدى الصحف السورية مع طلب لمحافظ دمشق للنظر في حالهم جراء الإنذارات التي وزعتها عليهم إدارة تنفيذ المرسوم 66، والتي تطلب منهم إخلاء منازلهم الداخلة في منطقة عمل المشروع خلال شهر آذار القادم من العام الحالي، ويؤكد الأهالي أنهم ليسوا ضد تنفيذ المرسوم وإنما يريدون منحهم فرصة حتى انتهاء العام الدراسي الذي ينتهي معه فصل الشتاء من أجل البحث عن سكن بديل ونقل أبنائهم الطلاب إلى مدارس جديدة اعتباراً من العام الدراسي القادم، وأشار الأهالي إلى أسعار الإيجارات المرتفعة جداً وإلى عدم إمكانية تأمين مسكن بسعر مناسب إلا في الريف القريب لمدينة دمشق، فضلاً عن قلة المساكن المعروضة للإيجار في فصل الشتاء لأن الجميع يكونون قد استقروا منذ بداية العام الدراسي.

المهندس جمال يوسف مدير تنفيذ المرسوم 66 أكد أن اللجان المختصة بدأت بتوزيع الإنذارات التي يقدر لها أن تستمر حتى الشهر الرابع من العام الجاري وعمليات الإخلاء ستكون بشكل متتابع وأولوية لمن يقوم بالإخلاء بشكل طوعي وينجز معاملته وسيكون دوره في السكن البديل من الأوائل وكذلك سيتم توزيع بدل الإيجار لمن يخلي أولاً، وبشكل فعلي لن يكون هناك إخلاء جبري كامل قبل شهر أيار القادم وحينها تكون المدارس قد انتهت، ولكن الآن هناك مواطنون لهم ظروف خاصة ولديهم إمكانية الإخلاء مباشرة سيتم منحهم بدل الإيجار وفق القرارات القضائية التي يعمل عليها القضاة في اللجان المختصة.