مدير تموين: الأسعار في رمضان هذه السنة غير

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عدي الشبلي، أن "الأسعار في رمضان هذه السنة غير"، وأن هناك إجراءات رادعة لمنع رفع الأسعار خلال الشهر، قائلاً إن: "أسعار الخضراوات والفاكهة كالبندورة والبطاطا والبصل، انخفضت في الآونة الأخيرة والكميات متوفرة بكثرة ومع انخفاضها نرجو أن تستقر بما يناسب البائع والمشتري".



وأوضح الشبلي أن عناصر المديرية منتشرة في أسواق دمشق وريفها لتثبيت الأسعار النظامية، وتنظيم الضبوط بالنسبة للمخالفين، مشيراً إلى أن الحالة وقائية، والإجراءات ستكون تصاعدية.



أما بالنسبة لأسعار الفروج والبيض، لفت الشبلي إلى أن هناك دراسة لواقع المداجن وعملية الإنتاج، متوقعاً نزول أفواج كبيرة نظراً لاستقرار حالة الطقس، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج، وبالتالي انخفاض أسعارها.



وشدد الشبلي على دور المديرية في منع احتكار المواد الأساسية أو بيعها في السوق السوداء.



شام إف أم