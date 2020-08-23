مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران هذا الأسبوع

أعلن سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي،أمس السبت، أن مدير الوكالة رافائيل غروسي، سيزور إيران هذا الأسبوع، حسبما ذكر موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني.



وأوضح غريب أبادي في تغريدة عبر «تويتر» أن زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، هي الأولى له إلى إيران بعد توليه المنصب، آملا أن تؤدي هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون المتبادل.



وتسعى الإدارة الأميركية إلى إعادة فرض جميع العقوبات الأممية على إيران عبر تفعيل آلية «سناباك»، بحجة عدم التزام طهران بالاتفاق النووي الموقع 2015، لكن معظم أعضاء مجلس الأمن الدولي يشككون في إمكانية نجاح الولايات المتحدة في هذا الأمر، لأن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي في أيار 2018 بقرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه.ورفض مجلس الأمن الدولي في الخامس عشر من الشهر الجاري مشروع القرار الأميركي بتمديد فرض حظر الأسلحة على إيران بعدما أخفق في الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لتمريره.



ورفضت روسيا والصين مشروع القرار برمته بينما امتنعت 11 دولة عن التصويت ولم يعط موافقته إلا دولتان الولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان.





«وكالات»