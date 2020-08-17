مدير المخابرات الروسية: هذا ما يعدّ لحزب الله و السيد نصر الله

خلال مقابلة لمدير المخابرات الروسية المعروفة باسم GRU الجنرال ستانيسلاف لونيف لصحيفة "روسيسكايا جازيتا" الروسية ولدى سؤاله عن حادثة انفجار المرفا في بيروت، أكد "انه لا يوجد تفجير دون فاعل له وبطرق عديدة متوفرة لدى اي جهاز مخابرات في العالم، ومن المرجح ان يكون تم التفجير من خلال طائرة مسيرة (درون) محملة بصاعق يتم تفجيره او تشغيله من خلال طرق كثيرة واهمها التوقيت الرقمي، أو من خلال طائرة تجسس أو من خلال مركب عادي جدا يحمل

مشغله جهاز التحكم عن بعد لتفجيره"..

كما أشار المسؤول الروسي إلى "أن الدولة العبرية ليست بعيدة عن مرمى الاتهام، لأنها كانت على علم منذ سنين طويلة بكل ما يخزن في المرفا اللبناني عموما وليس فقط العنبر رقم ١٢، وهناك مسؤولون ذو أهمية كبرى بجهاز مخابراتي لبناني كانوا يوثقون كل ما يدخل الى المرفأ منذ أول أيام الأحداث السورية بالصور والملفات وحتى فيديوات مسجلة ويرسلونها تفصيليا الى جهاز مخابرات خليجي، و من المؤكد انه كان يصل للدولة العبرية بطريقة أو بأخرى"...

و أعرب (لونيف) عن قلقه البالغ بما يحضر خلال اسابيع والارجح بعد نهاية شهر آب للدولة اللبنانية بشكل خاص، و ان حاملات الطائرات الفرنسية والبريطانية لم تات من اجل المساعدات كما يزعمون بل هي اي المساعدات ما هي الا غطاء يتسترون به عما يريدون...

و أعرب لونيف أيضا عن خشيته الشديدة من انزلاق لبنان لحرب شعواء يريدها الاميركي والاوروبي عموما، لأجل حالة واحدة لا يودون رؤيتها على الساحة اللبنانية اطلاقا ألا وهي حزب الله ومسؤوليه و أولهم حسن نصرالله، فأملك معلومة وثيقة وخطيرة للغاية، و أنا متأكد منها كما أراك أمامي بأن قوة عسكرية كبيرة ومخصصة بشؤون الاعتقالات والتي استخدمت في اعتقال الملا اسامة بن لادن وهذه القوة مؤلفة من أكثر من ألفي ضابط وعسكري ناشطين بهذه المهمات الشديدة الخطورة، ولها تبعات أخطر بكثير ومهمتها الحالية اعتقال حسن نصرالله الذي يعد المطلوب رقم واحد على لائحة كافة أجهزة المخابرات العالمية.

و أكد المسؤول الروسي: ان هذه الفرقة تعد التقارير الدقيقة بل وبالغة الدقة بجمع كافة التحركات لنصر الله، و ان الطائرات المسيرة تكاد لا تختفي من الاجواء اللبنانية على مدى ٢٤ ساعة وتصور كافة تحركات حزب الله من شماله الى جنوبه، و بالقطر الدائري المحيط افتراضيا بمكان وجوده.

وختم للصحيفة بالقول: "أذكّرك بأن وضع المنطقة، أوصفه لك كأنه أصبح على أعلى جهوزية للاشتعال وهو بحاجة فقط للطلقة الاولى"...