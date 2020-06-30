مدير الصحة الحيوانية في الحسكة: لم ترد أي شكوى حول إصابة الأغنام بمرض التهاب الرئة

بين مدير الصحة الحيوانية في محافظة الحسكة د.فريد عبد القادر، أنه لم ترد أي شكوى حول إصابة الأغنام بمرض التهاب الرئة في محافظة الحسكة.



وأشار إلى أن مرض التهاب الرئة هو مرض موسمي يحدث نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وكثرة موجات الغبار وسوء أماكن الإيواء والعدوى الجرثومية نتيجة تنقل الرعي، ويصيب الخراف بأعمار صغيرة لأن مناعتها تكون أقل.



وأوضح أن المرض قابل للعلاج بنسبة جيدة عن طريق المضادات الحيوية النوعية ولا يدعو للخوف، ونسبة النفوق لا تتجاوز 2٪ للخراف المنهكة.



وأضاف قائلاً: نسعى دائماً لتقديم الإرشادات عن طريق برامج توعوية سنوية لكل مربي الثروة الحيوانية في المحافظة.



و الموسم هذه السنة جيد وعدد من الأغنام يدخل مرحلة الولادة على الرغم من عدم دخول موسمها، ودور المربي الاهتمام بصحة الأغنام بشكل جيد.







نينار أف أم