مدير التجنيد العام يصدر تعميماً هاماً

على كافة المواطنين من مواليد / 2000 / مراجعة شعب تجنيدهم أو أقرب شعبة تجنيد لمكان إقامتهم ممن لم يستطيعوا مراجعة شعبة تجنيدهم الأصلية في الشهر الذي يتم فيه المواطن سن الثامنة عشرة من عمره اعتباراً من 2/1/2018 و لغاية 31/12/2018 لاستلام دفاتر خدمة العلم وإجراء فحوص إعدادات السوق في مناطق التجنيد و التعبئة التابعين لها، على أن يصطحبوا بطاقاتهم الشخصية و صورتين ملونتين قياس(4 ×4) حاسر الرأس مع وثائقهم الدراسية إذا كانوا طلاباً في المرحلة الثانوية و صورة مصدقة عن آخر شهادة دراسية حصلوا عليها و كل تأخير عن الموعد المحدد أعلاه يعرضهم للعقوبة القانونية.