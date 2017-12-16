مدير التجنيد العام يصدر تعميماً هاماً
على كافة المواطنين من مواليد / 2000 / مراجعة شعب تجنيدهم أو أقرب شعبة تجنيد لمكان إقامتهم ممن لم يستطيعوا مراجعة شعبة تجنيدهم الأصلية في الشهر الذي يتم فيه المواطن سن الثامنة عشرة من عمره اعتباراً من 2/1/2018 و لغاية 31/12/2018 لاستلام دفاتر خدمة العلم وإجراء فحوص إعدادات السوق في مناطق التجنيد و التعبئة التابعين لها، على أن يصطحبوا بطاقاتهم الشخصية و صورتين ملونتين قياس(4 ×4) حاسر الرأس مع وثائقهم الدراسية إذا كانوا طلاباً في المرحلة الثانوية و صورة مصدقة عن آخر شهادة دراسية حصلوا عليها و كل تأخير عن الموعد المحدد أعلاه يعرضهم للعقوبة القانونية.
– أما المواطنين العرب السوريين المتواجدين خارج القطر فعليهم مراجعة البعثات الدبلوماسية والقنصليات العربية السورية المتواجدة في دول إقامتهم من أجل ملء الاستمارة الخطية الخاصة بفحوص إعدادات السوق للمكلفين من مواليد 2000 .
– على كافة المواطنين ممن تجاوزوا سن الـ(42) عام ولم يؤدوا الخدمة الإلزامية ( متخلفين ) وجوب مراجعتهم – أو أحد ذويهم – أو وكيلهم القانوني شعب تجنيدهم أو البعثات الدبلوماسية والقنصليات العربية السورية المتواجدة في دول إقامتهم ليصار إلى تسوية أوضاعهم أصولاً متجنبين تطبيق الإجراءات القانونية بحقهم.
المصدر : وزارة الدفاع
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