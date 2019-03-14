مدير الاتصالات يكشف سبب بطء الانترنت في سوريا

أوضح مدير الاتصالات يونس حسن أن سبب بطء النت يعود أما إلى استهلاك المشترك حيث يقوم أفراد العائلة بفتح خدمات كثيرة وخاصة الفيديو في وقت واحد ما يؤدي إلى انخفاض سرعة النت.



وإما أن يكون السبب فنياً نتيجة طول الكبل بين العلبة والبيت، وكذلك نوعية التمديدات داخل البيت، لكن لا مشكلة في البوابة الرئيسة لسورية، وقال: إننا حجزنا بوابة تكفي عدد المشتركين المطلوب والسرعة المطلوبة. ويعاني مستخدمون سوريون لخدمة الانترنت من بطء في الخدمة, خصوصا عند محاولة تحميل الملفات أو غيرها, حيث قد يحتاج رفع ملف الى عدة ساعات.

وفيما عزا مدير الاتصالات, بطء الانترنت إلى سوء استخدام المواطن للخدمة, يحمل المستخدمون الاتصالات السورية المسؤولية عن تدني جودة الخدمة.