مدير الإنتاج النباتي: إنتاجنا من الحمص والعدس يغطي الاستهلاك المحلي

توقع المهندس عبد المعين قضماني- مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة أن يكفي إنتاجنا من العدس والحمص حاجة القطر من دون الحاجة لأي استيراد، لافتاً إلى أن المساحة المخططة والمزروعة بنيت على أساس تأمين حاجتنا من هاتين المادتين.

وبيّن القضماني أنه حتى تاريخه وصل الرقم الإجمالي للعدس المحصود إلى أكثر من 68 ألفاً ومئتي هكتار من أصل أكثر من 113 ألف هكتار تمت زراعتها بنسبة تنفيذ 60%، لافتاً إلى أن أكثر مساحة حصاد لمحصول العدس كانت في محافظة حلب التي حصدت حتى تاريخه أكثر من 51800 هكتار، تليها محافظة إدلب التي حصدت أكثر من عشرة آلاف هكتار عدس، ثم محافظة حماة التي حصدت أكثر من أربعة آلاف هكتار حتى تاريخه..الخ.

من جهة أخرى، وصل إجمالي المساحة المحصودة من محصول الحمص إلى أكثر من 21 ألف هكتار حتى تاريخه من أصل أكثر من 75 ألف هكتار تمت زراعتها بنسبة تنفيذ وصلت إلى 28%، حسب القضماني الذي أضاف أن أكثر مساحة محصودة من الحمص أنجزتها محافظة حلب التي حصدت أكثر من ثمانية آلاف هكتار تليها محافظة السويداء التي حصدت أكثر من 5400 هكتار تليها محافظة إدلب التي حصدت أكثر من 3400 هكتار، ثم محافظة حماة بأكثر من 2600 هكتار ثم محافظة حمص بأكثر من 1300 هكتار..الخ.