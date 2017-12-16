مدير إفتاء دمشق: على الأسر أن تتخلى عن المغالاة بالمهور لتسهيل الزواج

بين الدكتور علاء الدين الزعتري مدير إفتاء دمشق أي مجتمع لا يقْدم شبابه على الزواج سيواجه انتشار الفاحشة والرذيلة كبدائل للزواج لتفريغ طاقة الشباب الجنسية التي حالت دون تفريغها في الحلال عدة عوامل لعل من أهمها الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مجتمعاتنا العربية والمغالاة في المهور وصعوبة تجهيز عش الزوجية والبطالة وضعف الأجور لدرجة بات معها طلب الحلال أصعب بكثير من طلب الحرام.‏

الدكتور الزعتري يرى وجوب أن تتخلى الأسر عن العادات الدخيلة على موروثاتها وهي المغالاة بالمهور وحفلات الزفاف باهظة التكاليف التي عادة ما تقام بدافع التبجح والتقليد الأعمى. كما يقترح أن يقوم الأغنياء بمساعدة الفقراء على الزواج عبر تقديم الزكاة وذلك في إطار التكافل الاجتماعي.‏ وربما يدخل في إطار الحلول برأيه أن تتكفل الحكومات والشركات ومؤسسات المجتمع المحلي بمصاريف حفلات الزفاف الجماعية لتوفير المصاريف الباهظة.